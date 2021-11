Baltische staten vrezen militaire escalatie crisis Belarus

Baltische lidstaten van de Europese Unie hebben gewaarschuwd voor militaire escalatie van de migratiecrisis die is ontstaan in het grensgebied met Belarus. De ministers van Defensie van Estland, Letland en Litouwen vragen de EU in een gezamenlijke verklaring om meer werk te maken van veiligheidsmaatregelen aan de Europese buitengrens.

‘Grote groepen mensen worden verzameld en getransporteerd naar het grensgebied, waar ze worden gedwongen illegaal de grens over te steken’, schrijven de ministers. ‘Daardoor groeit de kans op provocaties en ernstige incidenten, met mogelijke militaire consequenties.’

In het grensgebied tussen Belarus en aangrenzende EU-landen hebben zich honderden migranten verzameld, onder wie ook kinderen. Ze overnachten ondanks de lage temperaturen in tenten of in bossen. Belarus wordt verweten de migranten te helpen bij hun reis naar de EU. Dat zou wraak zijn voor Europese sancties die zijn opgelegd aan het regime van Aleksandr Loekasjenko.

De spanning in het grensgebied loopt snel op door de aanwezigheid van de migranten. Die hebben volgens de autoriteiten in Polen al met stenen gegooid naar grenswachten. Ook zou een poging zijn gedaan door een grenshek te breken. Polen zei eerder deze maand dat militairen uit Belarus aan de grens hadden gedreigd het vuur te openen op Poolse troepen.