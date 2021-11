Erdogan beschuldigt Griekse premier van ‘leugens’ over migratie

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de premier van Griekenland uitgemaakt voor leugenaar. Minister-president Kyriakos Mitsotakis had zich deze week beklaagd over de Turkse omgang met migranten. Hij deed dat tijdens een bezoek van demissionair premier Mark Rutte aan Athene.

Erdogan verweet Mitsotakis ‘leugens’ te vertellen en ‘oneerlijk’ te handelen. ‘Het is Griekenland dat migranten de dood injaagt op de Middellandse Zee en de Egeïsche Zee’, aldus de Turkse leider tijdens een persconferentie met de Hongaarse premier Viktor Orbán. Erdogan zei dat ook te kunnen bewijzen.

Griekenland en Turkije liggen vaak met elkaar overhoop over migratie. Beide NAVO-lidstaten verwijten elkaar zich niet aan afspraken te houden. Turkije sprak in 2016 af met de EU dat het de toestroom van migranten aan banden zou leggen. Daar stond een miljardencompensatie tegenover.

Video

De Griekse autoriteiten hebben deze week een video verspreid waarop te zien zou zijn hoe de Turkse kustwacht een boot met migranten begeleid naar Griekse wateren. Mitsotakis zei dat boten worden onderschept die vanuit Turkije komen. ‘We wachten tot de Turkse kustwacht ze komt ophalen om ze terug te brengen naar Turkije.’

Griekenland ligt ook onder vuur vanwege de omgang met migranten. De Griekse premier reageerde woest toen een Nederlandse journaliste hem vroeg naar vermeende pushbacks, het terugsturen van bootjes met migranten. Hij zei dat het beter zou zijn om met een beschuldigende vinger te wijzen naar degenen die ‘mensen in wanhopige situaties’ weghalen uit een veilig land. ‘Want mensen zijn in Turkije niet in gevaar.’