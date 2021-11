VN-chef: klimaatbeloftes ‘hol’ als landen investeren in fossiel

Beloftes van overheden om de CO2-uitstoot omlaag te brengen klinken ‘hol’ zolang landen blijven investeren in fossiele brandstoffen, aldus secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres op de klimaattop in Glasgow. Hij noemt de tot dusver gedane beloften om het klimaat te redden ‘bemoedigend, maar verre van genoeg’.

De klimaattop van de VN zit in de eindfase. In principe moeten de ongeveer 200 deelnemende landen vrijdagavond een gezamenlijke slotverklaring op papier hebben, waarin ze aangeven hoe ze ervoor zorgen dat de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald. De ambitie is om de aarde niet verder te laten opwarmen dan met maximaal 1,5 tot 2 graden.

Maar de wereld is nog steeds - ook met de huidige klimaatplannen - op weg naar een temperatuurstijging van ruim boven de 2 graden, zegt ook Guterres. Hij wil dat overheden het tempo van de onderhandelingen nu opvoeren en ‘de benodigde ambitie laten zien’.