Veiligheidsberaad uitgesteld naar vrijdag

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio is verplaatst naar vrijdagochtend. De burgemeesters zouden donderdagavond digitaal bij elkaar komen om nieuwe coronamaatregelen te bespreken. Maar het kabinet vergadert er donderdagavond nog over en er zijn nog meer overleggen over coronabeleid gaande, dus de burgemeesters praten pas vrijdagochtend met elkaar, laat een woordvoerder weten.