Media: Biden en Xi hebben komende week weer persoonlijk gesprek

Zo’n uitnodiging zou Biden voor een dilemma plaatsen. China ligt internationaal onder vuur vanwege de mensenrechtensituatie in Xinjiang, waar de Oeigoeren volgens critici worden onderdrukt. Binnen de G7, een groep rijke industrielanden waar ook de VS toe behoort, wordt momenteel overlegd over een mogelijke ‘diplomatieke boycot’. Dan mogen sporters in februari wel naar de Spelen, maar blijven staatshoofden weg.

De relatie tussen de VS en China is de afgelopen jaren flink verslechterd. Er was onenigheid over handel, de aanpak van de coronapandemie en de Chinese bemoeienis met de politiek in Hongkong. Amerikaanse functionarissen zien persoonlijk contact tussen Biden en Xi als een manier om de relatie tussen de landen te verbeteren.

Bronnen van persbureau Reuters zeggen dat het gesprek tussen de twee leiders naar verwachting op maandag zal plaatsvinden, enkele dagen na klimaattop COP26. Biden en Xi hadden begin september voor het laatst een persoonlijk gesprek. Dat duurde anderhalf uur en ging over onderwerpen als klimaat, het coronavirus en economische vraagstukken.