Tien regio’s breken eigen record met aantal positieve tests

Niet alleen Nederland zelf had donderdag een recordaantal positieve coronatests, tien van de 25 veiligheidsregio’s in het land vestigden ook nieuwe persoonlijke records. Friesland, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands-Midden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zagen hun hoogste aantallen positieve tests sinds het begin van de uitbraak.

In Rotterdam en omstreken zijn de afgelopen dag 1299 besmettingen aan het licht gekomen. Dat komt neer op 97,8 nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners. In Zuid-Holland Zuid (Dordrecht en omstreken) zijn de afgelopen dag minder positieve tests genoteerd (663), maar in het gebied wonen ook minder mensen. Op elke 100.000 inwoners kregen 143,8 daar te horen dat ze het virus onder de leden hebben. In Gelderland-Midden (Arnhem, Ede en Barneveld) testten 138,2 op de 100.000 mensen positief. Ook in Zaanstreek-Waterland (126,8), Noord- en Oost-Gelderland (123,3), Kennemerland (104,4) en Friesland (102,5) werd het coronavirus vastgesteld bij meer dan 100 op de 100.000 mensen.

Eerder deze week bereikte het aantal positieve tests al recordhoogtes in IJsselland, Zeeland, Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

Het absolute record is in handen van de regio Amsterdam-Amstelland. Die regio meldde op 11 juli, precies vier maanden geleden, dat er 1611 positieve tests waren geregistreerd in en rond de hoofdstad. Omgerekend zijn dat 150,5 nieuwe gevallen op elke 100.000 inwoners.