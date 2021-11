Excuusboodschap van overleden president Zuid-Afrika De Klerk

De op 85-jarige leeftijd overleden Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk heeft in een voor zijn dood opgenomen boodschap excuses aangeboden voor het leed dat het apartheidsregime heeft aangedaan aan zwarten, gekleurden en Indiërs, aldus Zuid-Afrikaanse media. ‘Ik bied zonder meer mijn verontschuldigingen aan voor al het leed en de ellende (..) die zijn veroorzaakt door apartheid’, aldus De Klerk in een boodschap via de FW de Klerk Foundation.