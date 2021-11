Walt Disney en Beyond Meat onderuit op Wall Street, Tesla stijgt

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wisselend geopend, na de verliezen in de voorgaande dagen. Media- en entertainmentconcern Walt Disney en de maker van vleesvervangers Beyond Meat gingen fors onderuit op Wall Street na tegenvallende kwartaalberichten. Tesla was juist een winnaar nadat topman Elon Musk voor 5 miljard dollar aandelen in de fabrikant van elektrische auto’s verkocht. Branchegenoot Rivian stond ook in de plus, na de scherpe koerssprong een dag eerder toen het bedrijf zijn beursdebuut maakte.