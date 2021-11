Evenementensector: onrust over lockdown slecht voor vertrouwen

De onrust die is ontstaan na het uitlekken van het OMT-advies over een mogelijke nieuwe lockdown is slecht voor het vertrouwen, zegt de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Zowel voor het vertrouwen van ticketkopers voor evenementen die wel of geen doorgang vinden, maar ook voor de ondernemers die "steeds maar weer hun stinkende best doen om mooie evenementen te organiseren", zegt uitvoerend secretaris Willem Westermann. "Het maakt ons boos en verdrietig."