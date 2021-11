Ook bioscopen verbaasd over mogelijk OMT-advies

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) is verbaasd over het uitgelekte OMT-advies over een mogelijke nieuwe lockdown, waarbij ook de filmtheaters hun deuren moeten sluiten. De NVBF sluit zich daarmee aan bij de theatersector, de poppodia en de evenementenbranche, die eerder al hun verbazing uitspraken.