Informateurs blijven in brief aan Kamer vaag over tijdsplanning

De informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees blijven vaag over wanneer zij de kabinetsformatie denken te kunnen afronden. "Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn", is het meest concrete dat zij over de planning willen zeggen in een brief aan de Tweede Kamer.

Remkes en Koolmees herhalen dat alle lastige onderwerpen inmiddels meerdere keren zijn besproken aan de formatietafel, en bespeuren een "onmiskenbare voortgang" in de onderhandelingen. Maar: "er bestaat nog geen overeenstemming over deelonderwerpen, het geheel daarvan of het financieel kader".

In de Kamer groeit het ongemak over de lange duur van de kabinetsformatie. Het duurde na de verkiezingen in maart maanden voordat inhoudelijke onderhandelingen konden beginnen. Dat kwam onder meer doordat partijen onderling blokkades hadden opgeworpen. Ruim een maand geleden gingen de huidige vier coalitiepartijen, VVD, D66, CDA en ChristenUnie toch weer samen om de tafel.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp vroeg de informateurs vorige week per brief om een tijdsplanning. Zij zijn eerder deze week ook bij haar langs geweest voor een toelichtend gesprek. Daarin beloofden zij het parlement schriftelijk nader te informeren. Voor de Kamer is het belangrijk te weten hoe de onderhandelingen vorderen, ook met het oog op de begrotingsbehandelingen die inmiddels in volle gang zijn.