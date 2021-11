Action versnelt groei na coronalockdowns van winkels

Koopjesketen Action is sinds de heropening van zijn winkels na de coronalockdowns in onder meer Nederland flink gegroeid. Dat blijkt uit een cijferupdate van de Britse grootaandeelhouder 3i. Vorig jaar had het Nederlandse concern nog veel last van de coronacrisis.

De omzet van Action steeg in de eerste negen maanden van dit jaar naar 4,8 miljard euro. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De discountwinkelketen opende dit jaar al 181 nieuwe filialen in Europa en dat moeten er over heel 2021 zo’n 270 worden.

Als wordt gekeken naar winkels die langer dan een jaar open waren, stegen de opbrengsten met 13 procent. De winst voor aftrek van onder meer belastingen groeide met 32 procent naar 765 miljoen euro over de laatste twaalf maanden.

Action heeft volgens 3i wel last van de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Daarnaast heeft de koopjesketen te maken met prijsstijgingen bij de inkoop van zijn producten en ook is arbeid en transport duurder geworden.

Eerder deze maand werd bekend dat Hajir Hajji topman Sander van der Laan gaat opvolgen bij Action. Zij begon als winkelmedewerker bij het bedrijf en was toen onder meer vakkenvuller en kassière. Hajji is sinds 2011 lid van de directie en wordt op 1 januari formeel topvrouw van Action.