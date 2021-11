Nieuwe EU-wet moet belastingontwijking multinationals voorkomen

Het heeft vijf jaar onderhandelen tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het EU-parlement gekost voor de wet kon worden aangenomen. De grote ondernemingen en hun dochterbedrijven die in meer dan één EU-land werkzaam zijn moeten per land rapporteren over de aard van de bedrijfsactiviteiten, het aantal voltijdse medewerkers, de netto-omzet, het bedrag van de toerekenbare en betaalde winstbelasting en de gecumuleerde winst.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA), voorzitter van de belastingcommissie van het EU-parlement, is al lang voorvechter van deze wet. ‘Belastingontwijkende adviseurs en multinationals weten dat ze fout zitten’, zegt hij. ‘Het risico voor imagoschade zal ze dwingen om op een andere manier naar hun belastingafdracht te kijken. Niet als een kostenpost, maar als de consequentie van hun succes, en een kans om bij te dragen aan de samenleving.’

‘Apple betaalde 0,005 procent winstbelasting, Google 0,02 en Shell zelfs helemaal niets. Dit is onacceptabel, maar kwam pas naar buiten na grote publieke druk, lang onderzoek of een lek’, stelt hij. ‘Met deze wet moet ieder bedrijf laten zien hoeveel belasting het betaalt in de landen waar het actief is. Zo zie je in één oogopslag welk bedrijf verkeerd bezig is.’

De lidstaten hebben achttien maanden de tijd om de Europese richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.