Scholz: Duitsland heeft meer coronaregels nodig voor de winter

‘Wat we nu nodig hebben, is dat het land samen één kant op trekt, zodat we deze winter doorkomen’, aldus Scholz in het parlement. De leider van de sociaaldemocraten (SPD) onderhandelt met de Groenen en de liberale FDP over een nieuwe coalitie. Zij hebben in het parlement nieuwe coronamaatregelen voorgesteld, waaronder het weren van ongevaccineerden op bepaalde locaties.

Merkel wil dat er strengere maatregelen komen om de ‘dramatische’ stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan. Zij heeft opgeroepen tot een nieuw overleg tussen de federale regering en de leiders van de deelstaten. Die vindt volgens Scholz volgende week plaats.

Scholz heeft ook gezegd dat meer mensen zich moeten laten vaccineren. In het land is 75 procent van de bevolking vanaf 12 jaar volledig ingeënt. Met name tieners zijn terughoudend. Volgens de regering raken nu met name ongevaccineerde mensen besmet. Sommige ziekenhuizen kunnen de toestroom van coronapatiënten niet meer aan, met name in het oosten van het land. Zij moeten patiënten naar andere delen van het land overplaatsen. In de zwaarst getroffen gebieden worden of zijn al extra coronamaatregelen ingevoerd.