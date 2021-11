Elektriciteitsnet Liander ook vol in groot deel Lelystad

Het elektriciteitsnet van beheerder Liander raakt op steeds meer plekken vol. In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in een groot deel van Lelystad nu ook de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit.

Liander stelt hard te werken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kan de netbeheerder grootverbruikers zoals supermarkten, scholen, kantoren en fabrieken die zich in Lelystad willen vestigen of meer elektriciteit willen, helpen.

Volgens Liander gaan de ontwikkelingen op dit moment zo snel dat de beheerder verwacht dat er op korte termijn op meer plekken in het land schaarste op het elektriciteitsnet ontstaat. In oktober kwamen er in onder meer Friesland, Gelderland en Amsterdam nieuwe knelpunten bij.

Nieuw elektriciteitsstation

De schaarste op het elektriciteitsnet is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit. Door deze drukte heeft nu ook het elektriciteitsstation Zuiderveld in Lelystad de maximale capaciteit bereikt. Dit heeft echter geen gevolgen voor consumenten en ondernemers in Lelystad die al een contract met Liander hebben.

De definitieve oplossing voor het knelpunt in Lelystad is volgens de beheerder het bouwen van een nieuw elektriciteitsstation, maar dat duurt vijf tot zeven jaar. Wanneer de procedures en de vergunningen voor een locatie zouden kunnen worden versneld, kan een nieuw station mogelijk eerder worden gerealiseerd. Voor de tussenliggende periode is Liander hard op zoek naar tussenoplossingen.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland riepen in september al op dat er snel ‘onconventionele en creatieve’ oplossingen moeten komen voor de problemen bij het aansluiten van bedrijven en woningen op het elektriciteitsnet. Volgens de organisaties is de trage afgifte van vergunningen een van de grootste knelpunten bij het versterken van de stroomnetten. Ze pleiten daarom voor een versnelde procedure met speciaal aangewezen ambtenaren en capaciteit om sneller vergunningen rond energie-infrastructuur te kunnen verlenen.