China, Rusland en VS in Pakistan in gesprek over Taliban

De grote mogendheden China, Rusland en de VS hebben samen met Pakistan overleg gevoerd over de gevolgen van de machtsovername in Afghanistan door de Taliban. De bijeenkomst was in Islamabad en het was de eerste in zijn soort sinds de Taliban half augustus het land onder de voet liepen.

De gastheer, de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmoud Qureshi, riep op meer te doen voor Afghanistan. ‘Niemand wil weer een burgeroorlog (in Afghanistan), niemand wil een economische ineenstorting die instabiliteit met zich meebrengt, niemand wil een nieuwe vluchtelingencrisis en iedereen wil dat terroristen in Afghanistan doelmatig worden bestreden’, aldus Qureshi. Pakistaanse media berichten dat de gezanten in Islamabad ook een ontmoeting hebben met Amir Khan Muttaqi die de nieuwe machthebbers in Kabul als minister van Buitenlandse Zaken hebben aangesteld.

De ineenstorting van de Afghaanse regering en strijdkrachten tijdens het offensief van de Taliban eerder dit jaar heeft het staatsapparaat en de economie ondermijnd. De Taliban hebben de macht, maar niet de middelen die de vorige regering tot haar beschikking had. Buitenlandse hulp is vrijwel stopgezet en dat was de kurk waar de economie van Afghanistan op dreef. De tegoeden van de centrale bank zijn in het buitenland bevroren. Er dreigt hongersnood in het land van bijna 40 miljoen inwoners.

Internationale erkenning

De Taliban willen de economie weer op de rails zetten en zoeken internationale erkenning. Ze zijn al lang in gesprek met de drie grote mogendheden, maar die noemen het Talibanregime nog steeds niet de wettige regering. Er zijn daarnaast nog VN-sancties tegen de Taliban.

Qureshi heeft het naar eigen zeggen met de Chinese gezant ook gehad over de Chinees-Pakistaanse Economische Corridor, een in 2013 gestart enorm project voor de bouw van infrastructuur in Pakistan. Hij polste of Afghanistan daarbij betrokken kan worden. Het Chinese antwoord is niet bekend, maar Beijing lijkt wel oog te hebben voor de rijkdom aan bodemschatten van Afghanistan.

De Taliban hopen met buitenlandse investeringen en kennis de schat aan delfstoffen te kunnen exploiteren. Afghanistan heeft onder meer voorraden bauxiet, chroom, ijzer, kobalt, koper, kwik, lithium, uranium en zeldzame aardmetalen.