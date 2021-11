Marechaussee blijft alert op migratiestroom vanuit Belarus

De Koninklijke Marechaussee blijft alert op migranten die vanuit Belarus naar Nederland komen. Inmiddels zijn er al ‘enkele tientallen’ migranten via die route in Nederland aangekomen, bevestigt de Marechaussee na berichtgeving van de Telegraaf. Maar het aantal is ‘nog niet excessief’ en de Marechaussee hoeft bestaande grenscontroles nog niet uit te breiden.

De Marechaussee focust zich sinds september op illegale migratie vanuit Belarus en houdt mobiele controles langs de Nederlandse grens en op luchthavens. Hoewel de migratieroute vanuit Belarus vrij nieuw is, benadrukt de Marechaussee dat ervaring is opgebouwd met eerdere stromen. ‘Dit is niet van gisteren’, aldus een woordvoerder. Pas wanneer het aantal migranten van ‘enkele tientallen’ naar ‘honderdtallen’ gaat, zou dat voor de Marechaussee reden zijn om te kijken naar een andere aanpak.

Migratiestromen worden dagelijks in de gaten gehouden en de Marechaussee heeft ‘tot in Afrika’ personeel om dat te doen. De militaire politie heeft bijvoorbeeld ook mensen elders in de EU, zoals in Griekenland en Litouwen. Daarnaast draagt Nederland personeel en materieel bij aan Frontex, de Europese grensbewakingsautoriteit.

Loekasjenko

De migratieroute uit Belarus ontstond afgelopen zomer. De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko laat asielzoekers ophalen uit onder meer Irak en Syrië, om hen vervolgens de grens over de Europese Unie in te sturen. Loekasjenko doet dit als wraak voor EU-sancties, die hij opgelegd kreeg voor het meerdere keren bruut neerslaan van protesten in zijn land.

Eerst gingen de migranten via Litouwen de EU in, maar nu de grens van Litouwen beter beveiligd is, proberen migranten via Polen de EU binnen te komen. Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) haalde maandag nog fel uit naar Minsk. Hij meende dat Belarus vluchtelingen ophaalt om ze ‘als kanonnenvoer’ over de grens te laten gaan. Volgens Knapen dienen de asielzoekers ‘als wapen om de Europese Unie in verlegenheid te brengen’.