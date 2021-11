Hinder voor maritiem dienstverlener SBM Offshore door corona

SBM levert hoofdzakelijk zogenoemde FPSO’s, dat zijn grote productieschepen voor de winning van olie en gas op zee. Zo kwam eind vorige maand de FPSO Liza Unity aan voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana om volgend jaar te beginnen met olieproductie.

De onderneming zegt dat de mate waarin de uitdagingen opgevangen kunnen worden per project verschilt, maar dat de winstgevendheid hoog blijft en dat solide resultaten zijn behaald in het derde kwartaal. Het bedrijf met een notering in de Amsterdamse MidKap boekte een onderliggende omzet van meer dan 1,7 miljard dollar, omgerekend 1,5 miljard euro. Dat is vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Topman Bruno Chabas zei in een toelichting op de cijfers dat er sterke prestaties werden geleverd ondanks de uitdagingen door corona.

Het bedrijf stelt dat dit jaar al voor een recordbedrag van 4,1 miljard dollar aan projectfinanciering is afgesloten. Het orderboek staat volgens SBM op een recordniveau.