Half miljoen Nederlanders kregen in 2020 zelfstandigensteun

De Tozo was een regeling die zelfstandigen inkomensondersteuning verleende als ze door de coronacrisis waren geraakt. Maar onderdeel van de Tozo was ook de gunstige lening voor ondernemers die geld nodig hebben om hun bedrijfje overeind te houden. Per 1 oktober van dit jaar is de regeling stopgezet. Naar verhouding ging er veel zelfstandigensteun naar onder meer dienstverleners zoals kappers en schoonheidsspecialisten en zelfstandigen die werken in de cultuursector en de horeca.

Zelfstandigen kunnen nog wel een beroep doen op bijzondere bijstand. De voorwaarden voor die regeling zijn tot het eind van dit jaar versoepeld. Tot die tijd wordt er niet gekeken naar het vermogen van een zelfstandig ondernemer en ook niet naar het vorige boekjaar. Normaal gesproken is dat wel zo.

Vorig jaar ontvingen gemeenten 3 miljard euro aan voorschotten voor de Tozo. Van degenen die de zelfstandigensteun kregen, woonde 23 procent in een van de vier grote steden. De helft van hen woonde in Amsterdam en die gemeente kreeg dan ook het grootste voorschot. De uitkeringsgraad, het percentage inwoners boven de 18 jaar die de steun ontving, was in de hoofdstad met 7,8 procent ook het hoogst van de grote gemeenten.