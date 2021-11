Kabinet bespreekt verdere coronamaatregelen in Catshuis

Welke nieuwe maatregelen er nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, is de vraag die donderdag in het Catshuis moet worden beantwoord. In de ambtswoning van de premier overlegt het kabinet welke stappen er nodig zijn.

De betrokken bewindspersonen worden bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel, die het advies van het Outbreak Management Team (OMT) zal toelichten. De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vergaderden woensdag. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zinspeelden vorige week al op verdere beperkingen, waaronder een bredere invoering van het coronatoegangsbewijs. De QR-code zou dan nodig worden voor toegang tot bijvoorbeeld niet-essentiële winkels.

Er werd in de persconferentie van vorige week ook gesproken over de mogelijkheid om de coronapas in te voeren op de werkvloer, zonder dat het een verplichting vanuit de overheid zou zijn. Maar tegen dit idee leeft veel weerstand in de Tweede Kamer.

De maatregelen worden vrijdag toegelicht door Rutte en De Jonge, maar lekken traditiegetrouw een dag eerder uit, na het Catshuisoverleg.