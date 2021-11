Aftrap carnavalsseizoen in het zuiden opnieuw anders dan anders

Het carnavalsseizoen wordt donderdag in Brabant en Limburg traditiegetrouw afgetrapt op de 11de van de 11de, maar dat ziet er dit jaar door de oplopende coronacijfers opnieuw anders uit dan gewend. Met name in Limburg zijn de festiviteiten op 11 november in veel plaatsen afgeblazen. In Brabant wordt er in de meeste gevallen wel feestgevierd, maar met aanvullende maatregelen.

In Noord- en Midden-Limburg zijn grootschalige carnavalsevenementen rond de 11e van de 11e verboden. Zo gaat de provinciale aftrap in Roermond, waar 17.000 mensen op af zouden komen, niet door. Ook Maastricht, Heerlen, Brunssum en Kerkrade, in het zuiden van de provincie, trekken aan de rem.

Afgelopen vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg ‘gewoon’ de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen. Maar daar kwamen de vier steden uit de oostelijke mijnstreek dus op terug, nadat Zuyderland een opnamestop voor coronapatiënten afkondigde voor de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard.

Anders dan in Limburg kent Noord-Brabant geen centrale aftrap van het carnavalsseizoen. De plaatselijke feesten vinden in afgesloten ruimten plaats, en dus moet iedereen die wil meedoen een QR-code laten zien bij de entree. Alleen in Breda gaat het feest op de Grote Markt niet door, omdat de gemeente bang is dat het daar te druk wordt.

In het Brabantse dorpje Overloon, vlak aan de grens met Limburg, is de carnavalsaftrap geschrapt. Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer vreest door het Limburgse carnavalsverbod een grote toestroom van feestvierders uit die provincie.