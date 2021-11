Nieuwe lavastroom La Palma bereikt zee

Meer dan zeven weken na de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma heeft woensdag een nieuwe lavastroom de zee bereikt. Op televisiebeelden is te zien hoe de lava in roodgloeiende watervallen via het strand Los Guirres in de Atlantische Oceaan terechtkomt.

Eind september bereikte een eerdere lavastroom het zeewater, waardoor La Palma inmiddels al 40 hectare groter is geworden door een schiereiland van gestolde lava. Deze nieuwe lavastroom is kleiner en minder indrukwekkend.

De vulkaan op het Canarische eiland barstte op 19 september voor het eerst in vijftig jaar uit. Door de lava zijn meer dan 2700 gebouwen en ook stukken landbouwgrond vernietigd. In totaal moesten ruim 7000 inwoners van La Palma, bijna 10 procent van de bevolking, in veiligheid worden gebracht. Een deel van het eiland is bedekt onder een laag vulkanische as.

Door de uitbarsting zijn geen slachtoffers gevallen, maar de eruptie levert naast schade ook overlast in het dagelijks leven op. Zo moeten eilandbewoners soms thuisblijven en zijn bijvoorbeeld ook scholen gesloten geweest. Het vliegverkeer is meermaals stilgelegd.

Een einde van de vulkaanuitbarsting is nog steeds niet in zicht. Wetenschappelijke gegevens wijzen er niet op dat de eruptie in de nabije toekomst zal eindigen.