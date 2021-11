Oproep cultuursector: geen extra maatregelen naast coronapas

De taakgroep denkt dat bijvoorbeeld de herintroductie van de 1,5 meter en het inperken van het aantal bezoekers zorgt voor ‘onzekerheid in programmering en financiën’ en stelt dat vroegere sluitingstijden ervoor zorgen dat programmering in de avond niet meer mogelijk is. ‘Kortom: aanvullende beperkende maatregelen zouden vele culturele en creatieve organisaties wederom tot stilstand brengen, terwijl de toepassing van het coronatoegangsbewijs juist daar op dit moment op grote schaal en zorgvuldig gebeurt.’

Donderdag praat het kabinet in het Catshuis over welke nieuwe maatregelen er nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tot staan te brengen. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven vrijdag een persconferentie over de afspraken die daar zijn gemaakt.