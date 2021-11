Nederland tekent verklaring over CO2-uitstoot luchtvaart

Ook Nederland heeft op de klimaattop in Glasgow een verklaring ondertekend waarin staat dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart in lijn moet worden gebracht met de internationale klimaatdoelen. In totaal spraken 22 landen direct hun steun ervoor uit, waaronder gastland Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk, Zweden, Turkije, Canada en Costa Rica. Milieuorganisaties reageren sceptisch.

‘Samenwerking is belangrijk in de luchtvaartsector. Daarom werken we samen met andere landen aan een langetermijndoel dat in lijn is met de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs’, laat een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. In het akkoord van Parijs is afgesproken dat landen zich zullen inzetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden en bij voorkeur 1,5 graad.

In de luchtvaartverklaring staat het streven om de uitstoot in 2050 naar netto nul te krijgen. Om daar te komen, zet de sector in op duurzame vliegtuigbrandstof en compensatie van de uitstoot. Natuur & Milieu noemt de aanpak ‘volstrekt onmogelijk en onrealistisch’. Greenpeace spreekt van ‘greenwashing’. Met het aanplanten van bomen ‘maak je de schade aan het klimaat niet ongedaan’, aldus de organisatie.