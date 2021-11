Tiener claimt zelfverdediging na doden twee demonstranten VS

De tiener die vorig jaar twee mensen doodschoot en een persoon zwaar verwondde bij een protest tegen racisme in de Amerikaanse stad Kenosha zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. De nu 18-jarige Kyle Rittenhouse zegt dat hij deed wat hij moest doen om zijn eigen veiligheid te waarborgen.

Woensdag kwam Rittenhouse aan het woord in de zaak over het doodschieten van de 36-jarige Joseph Rosenbaum en de 26-jarige Anthony Huber. Gaige Grosskreutz (27) raakte zwaargewond. ‘Ik gebruikte dodelijk geweld om de dreiging te stoppen die mij aanviel.’

Volgens Rittenhouse kwam Rosenbaum achter een auto vandaan om hem aan te vallen. Het slachtoffer zou de tiener eerder met de dood hebben bedreigd. Rittenhouse raakte hem uiteindelijk met vier kogels uit zijn automatische wapen, een AR-15. Daarna schoot hij ook Huber en Grosskreutz neer, die hem ook zouden hebben bedreigd.

Protesten

In Kenosha waren al twee dagen grote rellen en protesten nadat een zwarte man was doodgeschoten door een witte politieagent. Veel mensen demonstreerden vreedzaam, maar op meerdere plekken braken er rellen uit, werden er auto’s en gebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd.

Rittenhouse zei dat hij in Kenosha, waar hij niet woonde, was om ervoor te zorgen dat er niet geplunderd zou worden. De aanklager benadrukte dat de tiener de enige persoon was die de bewuste avond een vuurwapen heeft afgevuurd.