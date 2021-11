Britse premier Johnson: onderhandelingen Glasgow in taaie fase

De onderhandelingen op de klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow zijn in een taaie fase beland, zei de Britse premier Boris Johnson woensdagmiddag in een toespraak daar. De eerste dagen zijn er veel mooie initiatieven genomen om klimaatverandering tegen te houden, maar de onderhandelingen worden nu moeilijk en er is nog heel veel te doen, aldus Johnson, die sprak als premier van het gastland waar de top wordt gehouden.

Het gat tussen waar de landen staan in de plannen en waar ze naartoe moeten om de klimaatambities te bereiken moet gedicht worden, aldus Johnson. Toch is het doel van ‘1,5 graden’ volgens hem nog steeds te halen. De top in Glasgow duurt officieel nog tot en met vrijdag, maar Johnson liet vallen dat er ook meer tijd genomen kan worden als dat nodig is.

De politicus, die deze keer per trein naar de top reisde, noemde het wel ‘erg frustrerend’ om te zien dat sommige landen die zichzelf zes jaar geleden ‘op de schouders sloegen’ voor het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs, nu niet genoeg doen om te doelen te halen. ‘Je kunt niet op je handen zitten als de wereld je vraagt om te handelen’, aldus Johnson.

De wereld is dichter dan ooit bij een einde van klimaatverandering veroorzaakt door de mens. ‘Het is nu binnen handbereik’, aldus de premier. ‘We moeten gewoon reiken en het pakken.’ Als de top in Glasgow mislukt, zal dat leiden tot een ‘gigantische’ en langdurende terugslag voor de wereld, meent Johnson.