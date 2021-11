NCTV kijkt of meer militairen kunnen helpen in bewaking Marengo

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kijkt of militairen van de landmacht ingezet kunnen worden om te helpen bij de beveiliging van het Marengoproces. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. De bewaking kost veel menskracht en trekt daarmee een zware wissel op de politie. Ridouan Taghi is een van de verdachten in dit proces.

Volgens de NCTV wordt ‘breed gesproken met partners’ over de vraag hoe de beveiliging van de rechtszaak beter georganiseerd kan worden, met name om de politie te ontlasten. Militairen van de Koninklijke Marechaussee spelen nu al een belangrijke rol bij de bewaking, maar bekeken wordt nog of de rol van de krijgsmacht uitgebreid kan worden door ook militairen van de landmacht in te zetten.

De regering kan ervoor kiezen om militaire steun te vragen in eigen land, maar dan moeten wel allerlei praktische en juridische vragen beantwoord zijn. Voor een deel van de taken die de politie verricht zijn militairen niet opgeleid. Bovendien is de vraag welk mandaat ze krijgen, en of ze bijvoorbeeld geweld mogen gebruiken. Dat laatste ligt politiek gevoelig.

Verkennende fase

Dat soort vragen is nu nog niet beantwoord, laat de NCTV weten. De gesprekken bevinden zich echt nog in een verkennende fase. Er is nog geen formeel verzoek ingediend bij het ministerie van Defensie. De politie en het Openbaar Ministerie willen niet op het nieuws reageren. De eindverantwoordelijkheid voor de beveiliging van dit soort grote rechtszaken ligt bij de NCTV.

Het Marengoproces is niet de enige grote beveiligingskwestie in Nederland. Op het hele zogenoemde stelsel Bewaken en Beveiligen staat grote druk, en zeker als het gaat om de beveiliging van bedreigde personen. Eind oktober kwam een speciale commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Gertjan Bos met een advies om het stelsel te verbeteren. Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus wil het hele stelsel moderniseren.