Ex-president Hollande noemt Frans beleid tegen terreur gepast

Abdeslam zei tijdens een eerdere zitting van het proces dat Hollande het risico op een aanslag heeft gelopen door de aanwezigheid van het Franse leger in Syrië in de strijd tegen IS. Hij zei toen dat de aanslagen niet persoonlijk gericht waren tegen het Franse volk, maar dat het was vanwege het Franse beleid.

‘Het Franse beleid tegen IS in Syrië was op dat moment gepast. De aanslagen zijn niet gepleegd vanwege ons buitenlandse beleid, maar vanwege onze manier van leven’, aldus Hollande. ‘De democratie is altijd sterker dan de barbaarsheid.’

Grote dreiging

Hollande verontschuldigde zich ook nog bij nabestaanden dat het niet gelukt was om de aanslagen te voorkomen. Het was namelijk bekend dat er een grote dreiging was in die periode. ‘We wisten niet waar en wanneer ze zouden toeslaan.’

Bij de aanslagen in Parijs kwamen 130 mensen om het leven. Er staan twintig mensen terecht, van wie alleen Abdeslam direct betrokken was bij de aanslagen. De rest hielp hem of andere aanslagplegers met bijvoorbeeld onderdak of een autorit.