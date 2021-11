Alsnog toegangstesten op Waddeneilanden

Inwoners van Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog hoeven niet meer naar het vasteland voor een toegangstest. De testlocaties daar zijn woensdag weer opengegaan. Terschelling krijgt waarschijnlijk later deze week een plek waar mensen zich kunnen laten testen zodat ze naar een restaurant, café, theater, museum, zwembad of sportschool of naar de kermis kunnen gaan. Dat meldt Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang.

Testbedrijven worden sinds een tijdje niet meer betaald op basis van hun capaciteit, maar per afgenomen test. Hoe minder tests er worden uitgevoerd, hoe minder geld ze krijgen. Op de Waddeneilanden is de vaccinatiegraad heel hoog, dus verreweg de meeste inwoners hebben al een QR-code in de app CoronaCheck. Zo is meer dan 95 procent van alle inwoners van Schiermonnikoog volledig gevaccineerd.