Drie keer zo druk op Schiphol tijdens herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie hebben drie keer zoveel reizigers gebruik gemaakt van luchthaven Schiphol in vergelijking met de herfstvakantie vorig jaar, toen de luchtvaart hard werd geraakt door de coronamaatregelen en reisverboden. In totaal maakten dik 2 miljoen reizigers in de voorbije vakantieweek gebruik van de luchthaven. De populairste bestemmingen waren daarbij Istanbul, Londen en Barcelona.

Ten opzichte van de herfstvakantie van 2019, pre-corona, lag het aantal reizigers nog veel lager. In de vakantieweek van 2019 maakten 3 miljoen passagiers gebruik van Schiphol.

In de hele maand oktober reisden 3,7 miljoen passagiers via Schiphol. Dan gaat het ook om overstappers die zowel als inkomend als vertrekkend worden geteld. Vorig jaar oktober stokte de teller op 1,1 miljoen passagiers. In recordjaar 2019 ging het om 6,4 miljoen reizigers. Het aantal vluchten steeg op jaarbasis met 60 procent ten opzichte van 2020 tot 31.326. In vergelijking met twee jaar terug gaat het om een daling met 30 procent.

Het aantal vrachtvluchten in oktober lag met ruim 2000 vluchten 6 procent onder het niveau van vorig jaar, maar 51 procent boven het niveau van 2019. Door de crisis is de vraag naar vrachtvluchten sterk toegenomen. De vluchten worden ook gebruikt om coronabenodigdheden zoals mondmaskers en vaccins te vervoeren.