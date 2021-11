Huisartsen zien meer grieppatiënten

Huisartsen zagen afgelopen week steeds meer grieppatiënten. ‘Er is sprake van een stijgende trend’, meldt gezondheidsinstituut Nivel in zijn wekelijkse rapportage.

Vorige week gingen er per 100.000 inwoners 27 mensen naar hun huisarts met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, rillingen en hoofdpijn. Een week eerder waren dat er 18. Hoewel er dus nog lang geen sprake is van een griepepidemie in Nederland, lopen de aantallen wel op. Pas wanneer twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen zich grieperig bij de huisarts melden, spreken de wetenschappers van een epidemie.

Ziekenhuizen maken zich zorgen over een griepgolf dit seizoen, omdat er nu al veel coronapatiënten bedden bezet houden. Tijdens zware griepgolven de afgelopen jaren lagen de ziekenhuizen vaak overvol met influenzapatiënten.