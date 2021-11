ON!: maanden later op tv wegens moeizame onderhandelingen met NPO

Aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) is naar eigen zeggen ‘mogelijk op zijn vroegst eind februari’ op televisie wegens moeizame onderhandelingen met de NPO. Dat laat voorzitter Arnold Karskens weten. NPO-directeur Frans Klein zei recent in een interview in debatcentrum De Balie in Amsterdam dat de beraamde kosten van een nog te maken middagprogramma van ON! te hoog zijn.

Klein wil een vergelijking maken met de kosten van vergelijkbare programma’s van andere omroepen. Het resultaat hiervan is dat ON! straks in januari, wanneer de aspirant-omroep in principe mag gaan uitzenden, geen programma heeft. De omroep gaat nu op zijn vroegst in februari uitzenden, zegt Karskens. ‘Juridische stappen zijn op dit moment niet aan de orde, maar bij blijvende tegenwerking zien wij dit wel als een optie.’ De NPO laat aan het ANP weten ‘nog in gesprek’ te zijn met de omroep.

In de onderhandelingen over het tv-programma heeft de omroep zich opbouwend opgesteld, zegt Karskens. ‘Vanaf het begin hebben wij ons als omroep ON! opgesteld als teamspelers en onze verlangens zijn conform de geldende budgetten en uitzendtijden. Deze constructieve insteek geldt ook voor het nieuws-, actualiteiten- en duidingsprogramma dat we tweemaal per week willen uitzenden. Daarin schuiven politici en commentatoren aan die elders niet of nauwelijks aan bod komen.’ Omroep ON wil een kritisch geluid laten horen over onder meer het klimaat, de EU en immigratie.

Ongehoord Nederland kreeg afgelopen zomer, net als Omroep ZWART, officieel de status van aspirant-omroep. Dat betekent dat ze de komende vijf jaar programma’s mogen maken voor de NPO. Minister voor Media Arie Slob maakte toen wel ‘kanttekeningen’ bij beide nieuwe omroepen. Die hebben te maken met twijfels of de beide aspiranten wel dezelfde ideeën hebben over onafhankelijke journalistiek als de NPO. In het geval van ON! gaat dat over de manier waarop zij de onafhankelijkheid van de NOS in twijfel trekt.