Amerikaanse gezant spreekt Taliban in Islamabad

De ontmoeting is in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Volgens Pakistaanse zegslieden praten de gezanten in de eerste plaats over humanitaire hulp aan Afghanistan en over de mogelijkheid het Talibanregime uit te breiden met andere politieke stromingen. West zal ook Rusland en India bezoeken.

De VS brachten de Taliban in 2001 met een invasie ten val. De beweging van soennitische extremisten probeerde sindsdien met geweld de macht te heroveren. De strijd tussen Amerikaanse troepen en de Taliban werd begin vorig jaar beëindigd met een vredesovereenkomst tussen Washington en de Taliban. Maar westerse mogendheden werden verrast door de plotselinge ineenstorting van de pro-westerse regering in Kabul. Eind augustus vertrokken de laatste Amerikaanse troepen van het vliegveld van Kabul na een chaotische evacuatie van mensen vanaf die luchthaven.

De Amerikaanse gezant West is niet naar een veiligheidsconferentie over Afghanistan woensdag in New Delhi gegaan. Daar hebben behalve het gastland India, Iran, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan en Turkmenistan over het gevaar van terroristen in Afghanistan. Die zouden vanuit dat land met de nieuwe machthebbers een grotere bedreiging vormen voor de hele regio. China en Pakistan waren ook uitgenodigd maar konden net als de VS naar eigen zeggen niet komen. De VS maken zich ook grote zorgen dat Afghanistan een trekpleister en uitvalsbasis wordt voor jihadisten. Een terreurbeweging uit Pakistan en Afghanistan, de Islamitische Staat van de Provincie Khorasan, pleegt er aanslagen.