Ollongren wil voor einde jaar afspraken met woningbouwcorporaties

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) wil voor het einde van het jaar ‘concrete, afrekenbare afspraken’ maken met koepel Aedes van woningbouwcorporaties. De verhuurdersheffing voor deze corporaties gaat volgend jaar omlaag, maar in ruil daarvoor moeten ze aan ‘prestatieafspraken’ voldoen. Die afspraken gaan over de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en de verduurzaming van bestaande huizen.

De Kamer kwam in september tot een akkoord over de lagere heffing. Daarover is Ollongren toen in gesprek gegaan met de koepelorganisatie. Omdat het niet over een officiële tariefsverlaging gaat, kan het kabinet geen ‘direct afdwingbare’ regels opleggen aan de woningbouwcorporaties. ‘Ik vind wel dat Aedes hier heel constructief in zit en concrete, afrekenbare afspraken wil maken met het kabinet’, voegt Ollongren daaraan toe in debat met de Tweede Kamer.

Het verlagen van de heffing zit in het ‘Belastingplan’ voor volgend jaar. De Eerste Kamer stemt daar voor kerst over. Ollongren hoopt met Aedes tot afspraken te komen voor die stemming. Zij denkt ook dat dat zal lukken. Overigens spreekt de bewindsvrouw sowieso de hoop uit dat ze een overeenkomst bereikt ‘voordat de formatie afgelopen is. Ik heb dus wel een beetje haast’, aldus de minister.