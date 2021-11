John Cleese zegt lezing op Cambridge af vanwege Hitler-rel

‘Ik blacklist mijzelf graag voordat iemand anders het doet’, laat Cleese weten op Twitter. ‘Het spijt mij oprecht voor de studenten. Ik sta ze graag te woord op een plek waar ‘woke regels’ niet de dienst uitmaken.’ De komiek imiteerde ook Adolf Hitler in het iconische programma Monty Python’s Flying Circus, waar de ‘Führer’ in een pension in een Engels badplaatsje te zien was. Ook deed Cleese als zijn personage van hoteleigenaar Basil Fawlty in de serie Fawlty Towers een imitatie van de Führer. Dat deed hij in de aflevering waarin hij zijn Duitse gasten vooral niet met de Tweede Wereldoorlog wil confronteren.

Cleese studeerde in de jaren 60 zelf aan de universiteit van Cambridge. Het afzeggen van de kunsthistoricus vanwege de Hitler-imitatie werd maandag gecommuniceerd door de president van de onderwijsinstelling. De universiteit zelf heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van de Britse komiek.