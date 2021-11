Toyota: wereldwijd alleen uitstootloze auto’s in 2040 te moeilijk

De Japanse autofabrikant Toyota zegt dat het een belofte om uiterlijk in 2040 wereldwijd alleen nog uitstootvrije auto’s te verkopen niet heeft ondertekend omdat dit niet te realiseren is. Het Japanse merk wijst erop dat in veel landen waar het zijn auto’s verkoopt zoals in Azië, Latijns-Amerika en Afrika tegen die tijd vermoedelijk nog niet de infrastructuur is om elektrische en waterstofauto’s te kunnen gebruiken.