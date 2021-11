Aantal positieve tests blijft net onder dagrecord

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 12.713 positieve coronatests geregistreerd. Sinds het begin van de epidemie zijn er maar twee dagen geweest met nog meer nieuwe gevallen. Op 20 december vorig jaar meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12.997 bevestigde besmettingen en op 17 december waren het er 12.778.

In de afgelopen zeven dagen zijn 80.292 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 11.470 per dag. Er zijn ook maar twee dagen geweest waarop het weektotaal nog hoger lag. Dit was eveneens in december vorig jaar.