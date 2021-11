Verenso: goed om eerder te beginnen met boosterprikken

Het kabinet wil op 6 december beginnen met de boosterprikken. Ouderen en mensen die in de zorg werken zijn als eersten aan de beurt. De extra inenting moet hun afweer tegen het coronavirus versterken. Nu het aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen sterk blijft stijgen, worden de inentingen misschien vervroegd.

Ruim 4 miljoen mensen van 60 jaar en ouder komen in aanmerking voor de prik. Veel mensen uit die groep krijgen in deze tijd hun griepprik. Tussen die inenting en de boosterprik moet minstens twee weken zitten. Dat moet vooraf duidelijk zijn voordat mensen kunnen worden uitgenodigd. ‘Verder is er ook toestemming nodig van de cliënten of, indien er sprake is van wilsonbekwaamheid, van hun vertegenwoordigers. Ook moeten de vaccins in de dossiers kunnen worden vastgelegd’, aldus Verenso. Als dat is geregeld ‘kunnen de specialisten ouderengeneeskunde hun werk doen, en dat kan eerder dan 6 december’.

Petitie

Toch is een boosterprik niet de oplossing voor alle problemen in verpleeghuizen, waar het aantal besmettingen stijgt, benadrukt Verenso. ‘Het virus wordt immers binnengelopen door bezoek of personeel. Een booster zal vooral helpen om bewoners minder ziek te maken. Maar uitbraken zul met je met de huidige aantallen besmettingen niet voorkomen via de booster.’ Daarom roept de vereniging mensen op thuis te blijven bij klachten: ‘Breng corona niet naar oma.’

Seniorenorganisatie KBO-PCOB begint intussen met een petitie waarin kabinet en Kamer worden opgeroepen haast te maken met de boosterprik voor ouderen. Er kan niet worden gewacht, liet de club ook al eerder weten.

‘Het is nu al twee voor twaalf. Misschien zelfs al geweest. Er zijn steeds meer zieken onder verpleeghuisbewoners, maar ook huisartsen krijgen meer mensen met coronaklachten op bezoek. De boosterprik moet, voor degene die dat wil, eigenlijk nu al klaarliggen. Laten we dan met 60-plus beginnen’, aldus Gusta Willems van de organisatie. Die hoopt ook dat de petitie niet alleen door senioren wordt ondertekend.