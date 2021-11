Greenpeace: minder vluchten helpen klimaat meer dan extra bomen

Compensatie voor vervuiling door luchtvaart in de vorm van bomen, het gebruik van duurzame brandstoffen en het gokken op nieuwe, nog niet bestaande technieken zijn geen voldoende oplossingen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Dat zegt Greenpeace. De milieuorganisatie is daarom ontstemd over een verklaring die het nieuwe door Groot-Brittannië geïnitieerde klimaatinitiatief International Aviation Climate Ambition Coalition (IACAC) tijdens de klimaattop in Glasgow heeft gepresenteerd..

De verklaring is erop gericht de luchtvaartemissies omstreeks 2050 zodanig terug te brengen dat ze kloppen met het streven zoals dat in Parijs is vastgelegd. Greenpeace bestempelt het stuk van de IACAC echter als ‘greenwashing’. Het ziet er volgens de milieuorganisatie groener uit, dan het in werkelijkheid is. Compenserende en zogenoemde duurzame vliegtuigbrandstoffen worden ‘omarmd’, terwijl het aantal vluchten zou moeten verminderen en er meer zou moeten worden ingezet op bijvoorbeeld de trein, zegt Greenpeace. Die roept de Europese leiders en de Europese Commissie op om de verklaring niet te ondertekenen. Ze dringt er bij hen op aan om korteafstandsvluchten te verbieden en te investeren in het spoor.

Er wordt ook wel heel erg geleund op bomen planten, vindt Greanpeace, maar ‘met compensatie maak je de schade aan het klimaat niet ongedaan.’ Volgens Greenpeace wordt ook te veel vertrouwd op technieken die nog niet bestaan of voorlopig nog niet beschikbaar zijn.