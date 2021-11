Brussel: landen moeten EU-burger met twee prikken binnenlaten

EU-burgers die nog geen boosterprik met een coronavaccin hebben gekregen kunnen gewoon naar andere EU-landen reizen, zegt de Europese Commissie. Lidstaten moeten volledig gevaccineerden toelaten, en daarvoor zijn twee prikken genoeg. Maar landen mogen zelf bepalen of reizigers bijvoorbeeld toegang krijgen tot een skihotel, kroeg of museum.

Wie twee doses van een coronavaccin heeft gehad, of een van het Janssenvaccin, kan sinds de zomer met een Europese coronapas door de EU reizen. Maar daaraan wordt gemorreld nu steeds meer landen een oppepper voor de corona-afweer nodig achten. Oostenrijk en Frankrijk hebben aangekondigd dat het EU-certificaat straks niet meer geldig is voor mensen die geen booster halen, om te beginnen bij ouderen. Wintersporters sloeg de schrik om het hart.

De regels zijn duidelijk, meent de commissie. ‘Als je volledig gevaccineerd bent zullen lidstaten het vrije verkeer niet inperken.’ Maar landen zijn vrij om voor de toegang tot een restaurant of concert om een extra vaccinatie te vragen.

De commissie is in gesprek met de lidstaten over de omgang met boosters en een mogelijke update voor de reisregels, zegt zij. ‘In de komende weken mag u daarover nieuws verwachten.’ Nu bepleit zij vooral, nog maar eens, dat lidstaten hun aanpak onderling afstemmen.