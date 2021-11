Klantgegevens MediaMarkt zijn volgens keten veilig na cyberaanval

Alle data van klanten van MediaMarkt zijn veiliggesteld na de cyberaanval die het bedrijf maandag trof. Het is ook weer mogelijk om producten te ruilen of te laten repareren bij elektronicawinkels van de keten. Bestellingen afhalen bij MediaMarkt-filialen is nog niet mogelijk, laat een woordvoerster weten.

MediaMarkt werd in de nacht van zondag op maandag slachtoffer van een cyberaanval op al zijn winkels in Europa. De vestigingen zijn nog steeds open, maar door de aanval is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in de winkel producten te kopen die daar nog niet op voorraad zijn. Klanten kunnen producten die zijn besteld via de webshop, die overigens niet werd geraakt door de aanval, ook niet afhalen in de winkel.

Het systeem voor afhalen is volgens de zegsvrouw nog niet toegankelijk. ‘Heel veel dingen kunnen we nu nog niet veilig openen.’ MediaMarkt wil niet verder ingaan op de aard van de cyberaanval, omdat er nog een onderzoek naar loopt.

Het bedrijf wil daarom ook niet bevestigen of het om een aanval met gijzelsoftware gaat. Dat zijn aanvallen waarbij hackers bestanden versleutelen en zeggen die pas vrij te zullen geven na betaling van losgeld. RTL Nieuws meldde eerder deze week dat hackers 50 miljoen dollar, omgerekend 43 miljoen euro, van MediaMarkt hadden geëist.