Coronatests nog maar 24 uur geldig in Noordrijn-Westfalen

Een negatieve uitslag van een coronatest is nog maar 24 uur geldig in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. De deelstaat heeft die maatregel genomen zodat er minder kans zou zijn op besmetting bij het begin van carnaval op 11 november.

Ondanks het aanscherpen van de maatregel mogen mensen zonder mondkapje dansen in cafés, meldt de krant Rheinische Post. De regel is woensdag ingegaan en geldt voor PCR-tests en sneltests. De geldigheid was tot woensdag 48 uur.

Voor onder meer carnavalsvierders betekent dit dat binnen 24 uur voordat een evenement begint een negatieve test moet zijn afgenomen voor mensen die niet zijn ingeënt of niet recent zijn genezen.

In Duitsland stijgt het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen enorm snel. Woensdagochtend meldde het RKI, het Duitse RIVM, een recordaantal besmettingen. Duitsland zet onder meer in op een derde inenting en het opvoeren van de vaccinatiecampagne om het virus te bestrijden.