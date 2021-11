Fransen maken massaal afspraken voor extra coronaprik

Inwoners van Frankrijk maken massaal afspraken voor een extra coronaprik nu is besloten dat 65-plussers een boostershot nodig hebben om hun vaccinatiebewijs te behouden. De coronapas is op veel plekken in Frankrijk verplicht, bijvoorbeeld in de horeca, ziekenhuizen, bioscopen en musea.

Het belangrijkste boekingsplatform meldt dat voor donderdag bijna 150.000 afspraken zijn ingepland. Dat gebeurde met name tijdens en na de toespraak dinsdagavond van president Emmanuel Macron. Hij maakte bekend dat 65-plussers vanaf 15 december een boostershot moeten hebben voor een geldige pas.

Omdat in de aanloop naar Macrons toespraak al strengere maatregelen werden verwacht, maakten maandag al tienduizenden meer mensen dan normaal een afspraak voor vaccinatie. In de afgelopen weken werden gemiddeld 50.000 boostershots per dag toegediend.

In Frankrijk kunnen nu alleen 65-plussers en een aantal andere kwetsbare groepen een extra dosis van een coronavaccin krijgen. Halverwege december wordt de leeftijdsgrens verlaagd naar 50 jaar. Van de 7,7 miljoen ouderen die er nu al voor in aanmerking komen, hebben ongeveer 3,8 miljoen al hun prik gehaald.

Macron heeft dinsdag het hele Franse volk opgeroepen zich te vaccineren tegen Covid-19. Er zijn in het land grofweg 6 miljoen mensen die nog geen enkele coronaprik hebben gehad. In Frankrijk is 87 procent van de bevolking vanaf 12 jaar volledig gevaccineerd. De president waarschuwde dat de pandemie nog niet voorbij is en dat er steeds meer besmettingen worden vastgesteld.