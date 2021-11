Gezondheidsraad komt met spoedadvies over booster voor Janssen

De Gezondheidsraad komt met een spoedadvies over de noodzaak van een boosterprik voor mensen die het Janssen-vaccin hebben gekregen. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft daar om gevraagd vanwege ‘de laatste onderzoeksresultaten’, zo zei hij na een coronaoverleg met onder anderen justitieminister Ferd Grapperhaus. Die onderzoeken lijken uit te wijzen dat de bescherming van het Janssen-vaccin terugloopt.

De Jonge wijst erop dat leeftijd volgens de Gezondheidsraad de belangrijkste indicator is voor het geven van boosterprikken. Daarom komen eerst de zestigplussers aan de beurt. Hij wil nu weten of de mensen die een prik met Janssen hebben gekregen aan die groep toegevoegd moeten worden. De minister hoopt dat het advies volgende week klaar is.