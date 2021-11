Poolse premier beschuldigt Belarus van staatsterrorisme

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft buurland Belarus beschuldigd van staatsterrorisme. ‘Wat we hier zien, daar moeten we duidelijk over zijn, is een vorm van staatsterrorisme’, zei de premier over het dirigeren van migranten naar de grens met Polen. De regering van de Belarussische president Aleksandr Loekasjeno laat migranten toe om ze meteen naar de grens met Polen te sturen. Loekasjenko is boos op de Europese Unie omdat die sancties tegen hem heeft uitgevaardigd en boos op EU-lidstaat Polen omdat die sympathiseert met de oppositie in Belarus.