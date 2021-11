Krant: Unilever staakt verkoopplannen verzorgingsproducten

Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft de plannen opgeschort om een aantal van zijn merken van schoonheids- en persoonlijke verzorgingsproducten te verkopen. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens bronnen is er onvoldoende interesse in de merken die Unilever van de hand wil doen om een aantrekkelijke prijs te kunnen krijgen.

Het bedrijf achter bekende merken als Dove, Knorr en Magnum liet aan het begin van het jaar weten merken als Q-Tips, Caress, TIGI, Timotei, Impulse en Monsavon te bundelen in een nieuw bedrijf genaamd Elida Beauty. Unilever huurde ook adviseurs in om een verkoop van de merken, die gezamenlijk goed zijn voor een omzet van zo’n 600 miljoen euro, te onderzoeken.

Het besluit van Unilever om de verkoopplannen op te schorten komt op een slecht moment voor het bedrijf. Unilever zag de totale verkopen in het derde kwartaal met 1,5 procent dalen vergeleken met een jaar eerder. De totale omzet nam wel met 4 procent toe, dankzij prijsverhogingen en overnames. Het concern blijft daarmee achter bij concurrenten als het Zwitserse Nestlé, dat zowel in verkoopvolumes als in prijs is gegroeid.

Om de prestaties te verbeteren, hebben analisten Unilever opgeroepen om zich meer te richten op nieuwe producten en meer te investeren om de omzetgroei aan te jagen. Ook willen de analisten dat Unilever slecht presterende merken verkoopt en ondernemingen met een hoge groei overneemt.

Unilever kijkt al wel sinds midden vorig jaar naar de toekomst van de theedivisie, met merken als Lipton en Pukka. In oktober liet het bedrijf weten de operationele afsplitsing van de theetak te hebben afgerond en zich te richten op de volgende fase voor het bedrijf. De opties zijn een beursgang, verkoop of een partnerschap. Bij een eventuele beursgang zou volgens topman Alan Jope Amsterdam de meest logische keus zijn omdat het hoofdkwartier van de theedivisie in Nederland is gevestigd.