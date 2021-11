Booster voor alle Belgen in 2022, in december al na Janssenprik

‘We moeten ons voorbereiden om iedereen in 2022 een extra prik te geven’, zegt Wouter Beke, de minister van Volksgezondheid van Vlaanderen. ‘Het virus is niet weg. Het is nog altijd aanwezig en besmettelijker. Vaccinaties helpen daartegen.’

Volgende maand zijn inwoners van België die het Janssenvaccin hebben gekregen al aan de beurt. Ze krijgen een herhalingsprik van Pfizer of Moderna. Er worden al boosters gezet bij de 65-plussers en het zorgpersoneel.