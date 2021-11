Personeel kleinere metaalbedrijven begint maandag met stakingen

Werknemers van bedrijven in de metaal- en technieksector beginnen maandag met regionale stakingen die 24 uur duren. De eerste acties zullen plaatsvinden bij bedrijven in de provincies Groningen en Noord-Holland. Vakbond FNV kondigde onlangs al aan dat er weer gestaakt zou gaan worden in de metaal. Ze willen een hele reeks van stakingen opzetten om werkgevers te dwingen in te stemmen met hun eisen voor een nieuwe cao.

Hoeveel mensen er precies mee zullen doen aan de stakingen is nog niet duidelijk. ‘De afgelopen weken hebben we in het gehele land poortacties bij tal van bedrijven georganiseerd en daar bleek dat de actiebereidheid hoog is’, zegt FNV-bestuurder Jacqie van Stigt. Ze wijst erop dat de werkgevers maar weinig extra loon bieden en ‘tal van verslechteringen op veel terreinen’. ‘En dat terwijl de sector het economisch tij weer goed mee heeft en de sector ook schreeuwt om goede vakmensen erbij. Dit pikken onze leden niet.’

Eerder was er al een ultimatum aan de werkgevers gesteld, maar dat werd afgewezen. De standpunten over onder meer het loon en een regeling voor zware beroepen liepen te ver uiteen. Volgens de bond zullen de stakers bij de acties de coronaregels naleven.

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven. Eerder dit jaar was er al een maandenlange stakingsgolf door personeel bij grotere metaal- en technologiebedrijven, die onder de cao Metalektro vallen. Vakbonden en werkgevers in deze sector sloten in juli een akkoord over een nieuwe cao, waar de achterban in september mee instemde.