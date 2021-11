GGD: wij kunnen snel beginnen met boosterprikken

Regionale gezondheidsdiensten hebben alles klaarstaan voor de boosterprikken. ‘We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. In theorie kunnen we snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang’, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.