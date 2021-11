Kabinetsbesprekingen kunnen volgens de deelnemers niet sneller

Aan de formatie wordt hard gewerkt en de onderhandelaars begrijpen dat het geduld in de samenleving op raakt, maar ze zullen er volgende week nog niet uit zijn. "We verspillen geen dag", zei informateur Johan Remkes voorafgaand aan een nieuwe onderhandelsessie in het Logement in Den Haag. Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra moeten "veel grote onderwerpen die direct raken aan de belangen van mensen in het land" besproken worden, dus is "zorgvuldigheid" gepast.

Vlak voor het overleg in het Logement spraken informateurs Remkes en Wouter Koolmees met de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Die wilde weten hoe de gesprekken vorderen. Remkes heeft daarbij naar eigen zeggen benadrukt dat de verkiezingen weliswaar maanden geleden geleden zijn, maar er lange tijd nauwelijks over de inhoud is gesproken. "We zijn nu drie weken bezig met de inhoudelijke gesprekken en we weten ook dat dat tijd vraagt."

Hoe lang er nog verder onderhandeld wordt, wilde geen van de aanwezigen zeggen. Dinsdag meldde RTL Nieuws dat er mogelijk volgende week al een coalitieakkoord zou kunnen liggen. "Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf een klein beetje in de lach schoot, want dan is er nog wel heel veel werk voor ons te verzetten", zegt D66-onderhandelaar Rob Jetten daarover. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ziet het niet gebeuren: "Dat lijkt me sterk." Remkes spreekt van "verzinsels". Geen van hen durft zich te wagen aan een inschatting wanneer de onderhandelingen wel klaar zouden kunnen zijn.